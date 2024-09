Mãe de duas crianças planeia funeral após diagnóstico de cancro terminal

Tem cancro terminal e restam-lhe apenas três meses de vida: Mãe de duas crianças planeia funeralReaberta A25 após colisão rodoviária que provocou uma morte e dois feridos graves

Perto das 16:00 na Praça da Batalha, junto ao Teatro Nacional de São João e debaixo de um sol brilhante, milhares de pessoas ouviram as palavras de ordem"Paz, pão, saúde, habitação". A arrepiar caminho pela Rua de Santa Catarina e a rua Fernandes Tomás, estavam os Mareantes do rio Douro de Vila Nova de Gaia, que avisavam os turistas de que a luta pelo direito à habitação estava na rua. Os turistas e transeuntes paravam para filmar e fotografar os milhares de manifestantes que entupiram a circulação de várias artérias do coração da cidade do Porto.

Na manifestação também se puderam ver faixas onde se lia"Construir poder popular - habitação hoje" ou"Sindicato dos trabalhadores em arquitetura pela valorização do nosso trabalho", bem como faixas pelo"Fim da ocupação na Palestina, liberdade e independência". Em declarações à Lusa, Raquel Ferreira, porta-voz do núcleo do Porto do movimento Porta a Porta, explicou que a manifestação iria sofrer um atraso de uma hora.

