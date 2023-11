Mãe de concorrente do 'Big Brother 2023' desabafa sobre o programa

Esta semana, a casa do “Big Brother 2023” tem sido palco de vários conflitos, e Joana Sobral tem estado no centro deles. A mãe da concorrente, em declarações à revista TV Guia, revela estar “saturada” e desabafa: “É vira o disco e toca o mesmo. Aquilo é um programa com mais concorrentes”. Só ainda vejo porque está lá a minha filha. A Joana cá fora é super divertida, estão a tirar-lhe o brilho assim…“, acrescenta.

Lúcia Figueiredo vai mais longe e acredita que os vencedores desta edição já estão escolhidos: “A Márcia e o André são amigos da Cristina e eles não saem. Enquanto forem os concorrentes que dão mais dinheiro, são esses que vão ficar“. De recordar que Márcia Soares e André Lopes estão entre os quatro nomeados desta semana no “Big Brother 2023

CMJORNAL: Mãe do ex-companheiro de grávida desaparecida em Murtosa acusa exército israelitaA mãe do ex-companheiro da grávida desaparecida em Murtosa acusa o exército israelita pelo seu estado de saúde atual. O Partido Socialista apresentou uma proposta para eliminar o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) no Orçamento do Estado. Conheça a mulher que chamou a atenção ao lado de Luís Filipe Vieira no Estádio da Luz. Sentir falta de ar ou dor ao respirar pode ser um sinal de uma das principais causas de morte e hospitalização em Portugal. Os hospitais agora são obrigados a mostrar a ficha clínica aos pacientes. A Águas do Alto Minho e a Águas do Norte garantiram a qualidade da água para consumo humano nas freguesias de Vila Praia de Âncora, Moledo e Vilarelho, em Caminha, que foram afetadas pela 'legionella'.

SICNOTİCİAS: 'Não estava bem da cabeça': mulher acusada de tentar matar a mãe confessa crime em tribunalSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

PUBLİCO: Bruxelas confirma perda de dinamismo e revê em baixa crescimento de PortugalComissão Europeia projecta crescimento de 2,2% em 2023 e uma desaceleração no próximo ano, com o PIB a aumentar 1,3% antes de recuperar para 1,8% no ano seguinte.

DNTWİT: Previsões macroeconómicas. Bruxelas prevê excedente orçamental de 0,8%. PIB cresce 2,2% em 2023Previsões macroeconómicas da Comissão Europeia colocam dívida pública em 97,2 do PIB em 2025.

DNTWİT: Governo português desiste de aumentar imposto para veículos antigos e poluentesO Partido Socialista decidiu retirar a proposta do aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para veículos antigos e poluentes do Orçamento do Estado para 2023.

EXPRESSO: “Nós tendemos a desvalorizar a opinião das crianças, mas ser mãe de um 'trans' ensinou-me que temos sempre de ouvi-los com muita atenção”Alexandra Teixeira não ligou quando, aos 4 ou 5 anos, a filha disse, pela primeira vez, que queria ser um menino. Pensou que fosse “uma coisa passageira”, mas “a insistência mantinha-se'. Conheça a história no podcast “Que Voz é Esta?”: 📸 Getty Images

