Álvaro Pacheco quer Vitória capaz de “fazer as coisas acontecer” ante o Chaves

O treinador do Vitória de Guimarães, Álvaro Pacheco, disse hoje que os minhotos devem ser sérios, comprometidos e"fazer as coisas acontecer" para vencerem o Desportivo de Chaves, para a nona jornada da I Liga portuguesa de futebol

“O que pretendo é ver um Vitória a crescer, uma equipa comprometida, com atitude, a jogar apaixonadamente. Uma equipa focada em fazer as coisas acontecer, determinada e ambiciosa. Queremos lutar para vencer, focar-nos no que nos vai ajudar a ganhar. Temos de acreditar no que podemos fazer”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 18:00 de sábado.

Convencido de que o Vitória deve reforçar o “cordão umbilical” com os adeptos através do futebol que exprime, o técnico alertou que a equipa flaviense está “mais compacta e sólida” desde que Moreno assumiu o cargo de treinador em 21 de setembro, tendo somado dois triunfos e um empate em três jogos para a I Liga, depois de um arranque com cinco derrotas consecutivas. headtopics.com

Álvaro Pacheco reconheceu ainda “a bonita ligação” de Moreno ao Vitória de Guimarães, clube que representou por 11 temporadas enquanto futebolista sénior e no qual foi treinador da equipa principal entre julho de 2022 e agosto de 2023, mas recusou que o facto de o treinador do Chaves conhecer muito bem os vimaranenses e os seus jogadores possa influenciar o curso do jogo.

