Luuk de Jong já virou cliché: só é feliz à PSV

O senso comum diz-nos que é bom testarmos os nossos limites e não nos conformarmos, mas também diz que é importante sabermos onde somos mais felizes e, se for caso disso, regressarmos a esse local. Se a forma certa de viver é testar ambas as premissas – a da aventura e a dos locais certos da felicidade –, então Luuk de Jong é, em bom português, alguém que “sabe andar nisto”.

O neerlandês marcou neste domingo no triunfo com que o PSV esmagou o Ajax, por 5-2, contribuindo para aumentar a vantagem na liderança do campeonato e, em simultâneo, afundar e embaraçar ainda mais o rival de Amesterdão, que segue em profunda agonia num campeonato que habitualmente domina – e quando não o faz, fica perto de vencer.

A solução tinha de passar pelo regresso a casa, numa fase em que também chegou a ser bastante associado ao Benfica – fez parte das “novelas” de Verão em mais do que uma temporada. Resultou? Nem por isso. No Sevilha, foi jogando bastante, mas muito como suplente – e os 19 golos em duas temporadas não impressionavam ninguém. Ninguém excepto... o Barcelona. headtopics.com

“Eu sei que não vou jogar os jogos todos. Posso ser um plano B, para mudanças tácticas. Tenho qualidades com a cabeça, para cruzamentos. E também podem por-me na frente e usar-me como referência para a equipa”, chegou a explicar, àFoi exactamente isso que se tornou: um plano B. Foram apenas sete golos e deu-se, inevitavelmente, um novo regresso a casa, onde voltou aos golos.

