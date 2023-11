Lusofonia Digital propõe-se democratizar acesso ao conhecimento nos países lusófonos

O capítulo "Angola" tem programas na rádio local, para transmitir informação, e a iniciativa presente neste país está, atualmente, a desenvolver um estudo sobre a participação das mulheres nas empresas de tecnologia de toda a Lusofonia, exemplificou.

A curadora da Lusofonia Digital no capítulo "Moçambique", Sázia Sousa, sublinhou a importância da digitalização no país, onde há cerca de quatro anos apenas 15% da população tinha acesso à internet, e atualmente o número ronda os 30%.

"Com o capítulo de Moçambique da Lusofonia Digital, pretendemos usar esta plataforma de conhecimento, em parceria com instituições económicas e sociais, para divulgar mais daquilo que são os estudos e pesquisas de informação, de forma a educar as pessoas relativamente à digitalização e facilitar o seu acesso ao mercado de trabalho", concluiu a curadora.

Segundo o curador da comunicação, o conhecimento partilhado por esta iniciativa global é "muito valioso, caro, e é dado de forma gratuita a toda a gente". Este projeto pretende influenciar as empresas, as universidades e os organismos, mas não tem poder de decisão, só de recomendação, para acelerar o desenvolvimento na era digital, que "não tem apenas a ver com tecnologia, mas com o momento em que vivemos", referiu o curador global, salientando que não são uma associação tecnológica.

