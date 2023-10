Lula da Silva acusa Netanyahu de querer 'acabar com a Faixa de Gaza'

Israel intensificou esta sexta-feira à noite os bombardeamentos e as operações militares dos últimos dias contra Gaza, três semanas depois do ataque do Hamas em território israelita.O Presidente brasileiro, Lula da Silva, acusou esta sexta-feira o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de"querer acabar com a Faixa de Gaza" e de se esquecer que lá vivem mulheres e crianças e não apenas"soldados do Hamas".

"O ato do Hamas foi terrorista, que não é possível fazer um ataque, matar inocentes, sequestrar gente da forma que eles fizeram, sem medir as consequências do que acontece depois", começou por dizer Lula, no Palácio do Planalto, num encontro organizado para a imprensa local.

"Porque, agora, o que nós temos é a insanidade do primeiro-ministro de Israel querendo acabar com a Faixa de Gaza, se esquecendo que lá não tem só soldado do Hamas, que lá tem mulheres e crianças, que Lula da Silva, que celebra esta sexta-feira 78 anos, disse ainda que não fará festa de anos porque"o mundo está mais triste". headtopics.com

"Vejo as crianças na Faixa de Gaza, fico com coração partido como ser humano, então não é motivo para fazer festa", afirmou, citado pela Agência Brasil. Israel intensificou esta sexta-feira à noite os bombardeamentos e as operações militares dos últimos dias contra Gaza, três semanas depois do ataque do Hamas em território israelita, que já fez milhares de mortos e feridos em ambos os lados.

O chefe de Estado brasileiro defendeu ainda o fim do poder de veto dos cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, como presidente rotativo do Conselho, apresentou uma resolução que propunha um cessar-fogo no conflito, vetada pelos Estados Unidos. headtopics.com

