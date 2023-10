O chefe de Estado brasileiro defendeu ainda o fim do poder de veto dos cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.O Presidente brasileiro, Lula da Silva, acusou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de"querer acabar com a Faixa de Gaza" e de se esquecer que lá vivem mulheres e crianças e não apenas"soldados do Hamas".

Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria.

Consulte Mais informação:

Renascenca »

Lula acusa Netanyahu de querer “acabar com a Faixa de Gaza”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Lula da Silva acusa Netanyahu de querer 'acabar com a Faixa de Gaza'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Hamas relata 'combates violentos' na Faixa de GazaO porta-voz do Ex&233;rcito israelita, Daniel Hagari, anunciou que os militares v&227;o ampliar as opera&231;&245;es terrestres na Faixa de Gaza a partir de hoje, em paralelo com o bombardeamento do enclave. Consulte Mais informação ⮕

Movimento islamita Hamas relata “combates violentos” na Faixa de GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Israel prometeu 'alargar e expandir' a operação terrestre na Faixa de GazaAs próximas horas poderão trazer respostas em relação à operação que está em andamento. Consulte Mais informação ⮕

Primeira equipa de médicos estrangeiros entra na Faixa de GazaAcompanhe o conflito ao minuto. Consulte Mais informação ⮕