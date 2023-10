Lula acusa Netanyahu de querer “acabar com a Faixa de Gaza”

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, acusou hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de"querer acabar com a Faixa de Gaza" e de se esquecer que lá vivem mulheres e crianças e não apenas"soldados do Hamas"

“Porque, agora, o que nós temos é a insanidade do primeiro-ministro de Israel querendo acabar com a Faixa de Gaza, se esquecendo que lá não tem só soldado do Hamas, que lá tem mulheres e crianças, que são as grandes vítimas dessa guerra”, frisou.

Israel intensificou hoje à noite os bombardeamentos e as operações militares dos últimos dias contra Gaza, três semanas depois do ataque do Hamas em território israelita, que já fez milhares de mortos e feridos em ambos os lados. headtopics.com

O Brasil, como presidente rotativo do Conselho, apresentou uma resolução que propunha um cessar-fogo no conflito, vetada pelos Estados Unidos. “Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

