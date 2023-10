Lucros do espanhol Caixabank subiram 48,2% para 3659 milhões de euros até setembro

O CaixaBank, que em Portugal detém o BPI, teve lucros de 3659 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 48,2% que no mesmo período de 2022, divulgou o banco espanhol esta sexta-feira.Lucros do Barclays sobem 10% para 5038 milhões de euros nos primeiros nove mesesA contribuir para o aumento dos lucros esteve a margem financeira (a diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos), que subiu 60,7% para 7364 milhões de euros.

A carteira de crédito estava, em setembro, nos 345,4 mil milhões de euros, menos 1,7%, referindo o banco que a evolução do crédito a empresas e do crédito a consumo compensou a queda do crédito à habitação (cedeu 3,9%).

O banco atribui a queda no crédito à habitação à amortização antecipada de empréstimos pelos clientes e menor concessão de novos créditos. O crédito malparado manteve-se em 2,7% em setembro. Na conferência de imprensa, o presidente do banco, Gonzalo Gortázar, estimou que, relativamente a este ano, os dividendos aos acionistas serão de 50 a 60% do lucro líquido.O CaixaBank tinha 44 771 empregados no fim de setembro, 146 mais do que no fim de 2022, e 4199 agências, menos 205. headtopics.com

