Lucros do BPI em Portugal disparam para €324 milhões até setembro

Os lucros do BPI em Portugal nos primeiros nove meses do ano cresceram 100% face a setembro de 2022. Em termos consolidados, com a operação em Angola e Moçambique, os lucros ascenderam a 390 milhões de euros, tendo aumentado 35%

Os lucros do BPI registaram em Portugal um crescimento muito expressivo. Para isso contribuiu “a subida das taxas de juro do mercado”, referiu o presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa. Para os lucros consolidados de 390 milhões de euros contaram os lucros nas operações em Angola e Moçambique, com 42 milhões e 24 milhões respetivamente.A margem financeira (diferença entre os juros pagos nos depósitos e os juros cobrados no crédito) subiu 84% para 688 milhões de euros fruto da subida consistente das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu (BCE).

João Pedro Oliveira e Costa afirma que a margem financeira irá “estabilizar” e em 2024 irá reduzir-se, não só pelo aumento dos depósitos mas pelo abrandamento do crédito a empresas. As comissões liquidas mantiveram-se idênticas às registadas até setembro de 2022, ou seja, em 218 milhões de euros.Os recursos dos clientes decresceram 5% para 37 mil milhões de euros, com os depósitos de clientes a caírem 6% para 28,4 mil milhões de euros. Os recursos fora do balanço também caíram 2%, e apenas os seguros de capitalização registaram um crescimento ligeiro de 1% para 4,3 mil milhões de euros. headtopics.com

No crédito concedido verificou-se um aumento de 3% para 29,8 mil milhões de euros, verificando-se um aumento de 4% no crédito à habitação, apesar da subida dos juros.

Lucros do BPI aumentam 35% nos primeiros nove meses do ano, para 390 milhõesBanco liderado por João Pedro Oliveira e Costa aumentou os lucros dos primeiros nove meses do ano para 390 milhões. Lucro da atividade em Portugal duplicou, graças aos juros cobrados nos créditos. Consulte Mais informação ⮕

Lucros do BPI sobem 35% para 390 ME até setembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Lucros do BPI sobem 35% para 390 ME até setembroO banco BPI teve lucros de 390 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 35% do que nos primeiros nove meses de 2022, divulgou hoje o banco. Consulte Mais informação ⮕

Lucro do BPI sobe 35% para 390 milhões até setembroMargem financeira quase duplicou para 688 milhões de euros, graças ao aumento das taxas de juro do BCE. Negócio em Portugal lucrou 324 milhões. Consulte Mais informação ⮕

Fixação da prestação agrava valor pago pelo crédito à habitação diz Presidente do BPIO presidente do BPI considerou hoje que devem aderir ao regime que permite fixar a prestação do crédito à habitação apenas os clientes com dificuldades pois, apesar do alívio imediato, há um agravamento no valor total pago pelo crédito. Consulte Mais informação ⮕

Dielmar vai fechar 2023 com lucros, dois anos após falênciaAcumulou uma década de prejuízos até falir com estrondo em 2021. Agora nas mãos da Valérius, a empresa de Castelo Branco emprega 200 pessoas e já fatura 6 milhões. Conheça a história da recuperação. Consulte Mais informação ⮕