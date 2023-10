Lucro dos juros

O Banco Central Europeu (BCE) fez uma pausa na subida de juros, o que é uma boa notícia após dez reuniões seguidas que acabaram com o aumento do preço do dinheiro de 0% a 4,5% em 15 meses. Talvez estejamos no pico, o que não alivia a grande carga com a prestação que mais de 1,5 milhões de famílias sentem todos os meses, mas há a esperança que a conta não piore.

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Lucro da Repsol cai 14% até setembro devido a queda do preço do petróleo e gásVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Lucro da Repsol cai 14% até setembro devido a queda do preço do petróleo e gásA petrolífera Repsol registou até setembro um lucro líquido de 2,79 mil milhões de euros, menos 14% face ao mesmo período do ano anterior, num contexto de queda dos preços do petróleo e do gás. Consulte Mais informação ⮕

Lucro da TotalEnergies recua 5% para 15.129 ME nos primeiros nove mesesA TotalEnergies registou um lucro de 16.321 milhões de dólares (15.129 milhões de euros) entre janeiro e setembro, menos 5% do que no mesmo período de 2022, foi hoje anunciado. Consulte Mais informação ⮕

Lucro da Volvo Cars cai 24% para 908 milhões nos primeiros nove mesesA Volvo Cars, controlada pelo construtor chinês Geely, vendeu 509.200 unidades até setembro, o que representa um acréscimo homólogo de 19%. Consulte Mais informação ⮕

Lucro do grupo Volkswagen cai 7,5% para 11.348 milhões de euros até setembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Lucro da Repsol cai 14% até setembro devido a queda do preço do petróleo e gásSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕