Lucro do HSBC mais que duplica até setembro

O banco HSBC ganhou 24,3 mil milhões de dólares entre janeiro e setembro, mais 110% que no mesmo período do ano passado. As receitas aumentaram 57%

O lucro do HSBC mais do que duplicou nos nove meses terminados em setembro. Segundo os resultados divulgados esta segunda-feira, o banco lucrou 24,3 mil milhões de dólares (cerca de 22,9 mil milhões de euros ao câmbio atual), mais 110% que em igual período de 2022.

As receitas aumentaram 57%, para 53 mil milhões de dólares (50,1 milhões de euros) no período entre janeiro e setembro. Só no terceiro trimestre o banco lucrou 6,2 mil milhões de dólares (5,8 milhões de euros), mais 135% que no terceiro trimestre de 2022, e as receitas atingiram 16,2 mil milhões de dólares (15,3 milhões de euros), mais 40%. headtopics.com

No geral, o bom resultado do grupo HSBC deveu-se à subida do rendimento com juros graças à contração da política monetária pela maioria dos bancos centrais. Adicionalmente, o banco contabilizou um ganho de cerca de 1,6 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros) na compra do Silicon Valley Bank (SVB) no Reino Unido em março de 2023.

“Registou-se um bom crescimento generalizado em todas as atividades e regiões geográficas, apoiado pelo ambiente das taxas de juro. O nosso negócio de património também ganhou mais força, atraindo 34 mil milhões de dólares de novos ativos líquidos investidos no trimestre e aumentando os saldos de património em 12% em comparação com o ano passado”, disse, citado na nota, o presidente executivo do HSBC, Noel Quinn. headtopics.com

