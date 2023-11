Lucro do BPI sobe 35% para 390 milhões até setembro

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.lucrou 390 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 35% em relação ao mesmo período do ano passado, à boleia do aumento das taxas de juro.

O negócio em Portugal contribuiu com 324 milhões de euros para este resultado, sendo que o contributo das operações em Angola e Moçambique ascendeu a 42 milhões e 24 milhões, respetivamente. Em conferência de imprensa, o CEO João Pedro Oliveira e Costa explicou que a melhoria dos resultados te sobretudo a ver com o aumento do produto bancário. “Houve um aumento da atividade e também o aumento das taxas de juro por causa do aperto do Banco Central Europeu (BCE) para controlar a inflação”, referiu o responsável.somou 50% para 924 milhões de euros entre janeiro e setembro.

a fuga para os Certificados de Aforro no primeiro semestre do ano e com a amortização antecipada dos créditos . O CEO do BPI acredita que a banca portuguesa já normalizou as taxas que oferecem nos depósitos e já estão alinhados com a Europa.o BPI viu a carteira engordar, com Oliveira e Costa a sublinhar que o banco reforçou a sua quota. O banco chegou a setembro com uma carteira de empréstimos de 29,8 mil milhões de euros, um aumento de 3% em termos homólogos.aumentou 4% para 14,6 mil milhões, mas a procura está a abrandar. headtopics.com

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso. De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Lucros do BPI aumentam 35% nos primeiros nove meses do ano, para 390 milhõesBanco liderado por João Pedro Oliveira e Costa aumentou os lucros dos primeiros nove meses do ano para 390 milhões. Lucro da atividade em Portugal duplicou, graças aos juros cobrados nos créditos. Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 35 mortos em acidente com autocarro e automóveis no EgitoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Governo aceita repor 35 horas semanais a médicos do serviço de urgênciaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Governo aceita repor 35 horas semanais a médicos do serviço de urgênciaO Ministério da Saúde compromete-se a repor as 35 horas semanais para os médicos dos serviços de urgência e reduzir progressivamente o horário naquela atividade, mas adverte que tal não pode prejudicar o acesso a cuidados de saúde. Consulte Mais informação ⮕

Governo aceita repor 35 horas semanais a médicos do serviço de urgênciaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Governo aceita repor 35 horas semanais a médicos do serviço de urgênciaO executivo cede à reivindicação, mas coloca condições para não pôr em causa o atendimento no SNS. Consulte Mais informação ⮕