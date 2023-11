Lucro do Abanca triplica para 428,6 milhões de euros nos primeiros nove meses

O Abanca anunciou esta segunda-feira que alcançou um lucro atribuível aos acionistas de 428,6 milhões de euros até setembro deste ano, o triplo do registado no mesmo período do ano passado.As receitas da prestação de serviços cresceram 3,8% nos primeiros nove meses deste ano, para 70,4 milhões de euros, e o volume de negócios global ascendeu a 112.

O lucro atribuível de 428,6 milhões de euros alcançado até setembro é o triplo dos 141,4 milhões de euros contabilizados até setembro do ano passado. Em termos de crédito a clientes, o banco concedeu 46.067 milhões de euros, mais 8,2% que em idêntico período do ano anterior, incluindo o Targobank.Subscreva a nossa newsletter e tenha as notícias no seu e-mail todos os diasA margem financeira foi de 874,1 milhões de euros, mais 62,9% que em idêntico período do ano passado, enquanto a margem antes de provisões foi de 531,6 milhões.

As provisões e imparidades, por seu lado, diminuíram até setembro para 35,1 milhões de euros, menos 27,4 % em termos homólogos. Em termos de solvabilidade, o rácio de capital total atingiu 17,3%, ou seja, mais de 1,5 mil milhões de euros acima do exigido. headtopics.com

Abanca triplica ganhos nos primeiros nove meses do anoInstituição financeira diz ter aumentado em 76% o número de clientes em Portugal, reportando um crescimento de 17,5% nos novos empréstimos às famílias e empresas portuguesas entre janeiro e setembro. Consulte Mais informação ⮕

Lucro da Galp atinge os 718 milhões de euros nos primeiros nove meses do anoResultado traduz um salto de 18% em relação ao período homólogo. Consulte Mais informação ⮕

Sócios do Moreirense aprovam contas da SAD com lucro de 680 mil eurosOs sócios do Moreirense aprovaram por unanimidade os relatórios e contas do clube e da SAD, responsável pela equipa da I Liga portuguesa de futebol, cujo lucro foi de 680 mil euros, na assembleia geral de sábado. Consulte Mais informação ⮕

Lucro do BPI sobe 35% para 390 milhões até setembroMargem financeira quase duplicou para 688 milhões de euros, graças ao aumento das taxas de juro do BCE. Negócio em Portugal lucrou 324 milhões. Consulte Mais informação ⮕

Lucro da Galp sobe 18% até setembro, para 718 milhõesA petrolífera reportou à CMVM um resultado líquido de 718 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Consulte Mais informação ⮕

Lucro do HSBC mais que duplica até setembroSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕