Lucro da panificadora Bimbo cai 25% para 693 milhões de euros nos primeiros nove meses

O lucro da Bimbo ascendeu a 731,8 milhões de dólares (693 milhões de euros) até setembro deste ano, menos 25% em termos homólogos, anunciou o grupo empresarial mexicano esta sexta-feira.

Nos primeiros nove meses deste ano, as receitas do grupo de panificação mexicano atingiram os 16 480 milhões de dólares, mais 3% que em idêntico período do ano passado. Até setembro de 2022, as receitas da Bimbo cifraram-se em 15 961 milhões de dólares.

Casamento de 25 anos de Lurdes Baeta e João Pedro Matoso chega ao fimCasamento chega ao fim... Consulte Mais informação ⮕

Inquilinos querem taxa de esforço de 25% para rendasGoverno aprovou reforço no apoio às rendas, cobrindo 4,94% da atualização de 6,94% prevista a partir de 2024. Apoio abrange quem tem taxa de esforço acima de 35%, inquilinos querem baixar para 25% Consulte Mais informação ⮕

Ministro das Finanças garante teto anual de 25 euros na subida do IUCFernando Medina rejeita alegações do PSD e IL sobre a proposta para o IUC, apelando à seriedade do debate. Consulte Mais informação ⮕

Um jantar literário nos 25 anos do NobelVai ser uma experiência gastronómica, sensorial e literária. O evento acontece num hotel que presta homenagem a escritores e poetas portugueses, num restaurante que foi buscar inspiração à obra de Saramago. Consulte Mais informação ⮕

25 Abril: #NãoPodias vai dizer aos jovens o que há 50 anos estavam proibidos de fazerSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Só 25% têm noção do impacto na saúde das alterações climáticasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕