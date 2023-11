Lucro da Galp atinge os 718 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

Pelo menos 60 detenções e 20 feridos em perseguição a israelitas e judeus em aeroporto na Rússia"Estou bem!": Foto de Bas Dost no hospital tranquiliza adeptos“Queremos que alguém assuma os erros”, diz pai de bebé que morreu na barriga da mãeA Galp anunciou esta segunda-feira que obteve resultados líquidos de 718 milhões de euros nos primeiros nove meses, mais 18% que no mesmo período de 2022, impulsionada por um"sólido...

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp refere que o ebitda (resultado antes de impostos) foi de 2.838 milhões de euros, menos 2% do que no período homólogo. "O segmento de retalho manteve o seu forte desempenho, com a contribuição do segmento de Conveniência a aumentar 12% em termos homólogos para 61 milhões de euros, representando já 24% do ebitda comercial", adianta.

Este resultado reflete"um melhor desempenho operacional que compensa a conjuntura de preços mais fracos das matérias-primas registada no período" e a ausência da operação em Angola, após a sua venda este ano.Por categoria, o ebitda do 'Upstream' foi de 1. headtopics.com

Em"Industrial and Midstream", o ebitda atingiu 833 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, face a 333 milhões de euros um ano antes. A Galp refere que"as vendas totais de produtos petrolíferos diminuíram 4% face ao período homólogo, para 5,3 milhões de toneladas, com o ambiente mais pressionado em alguns segmentos 'B2B' em Espanha a mais do que compensar a melhoria da procura verificada em Portugal, nomeadamente no setor da aviação".

"As vendas de gás natural e eletricidade foram de 10,4 TWh e 2,7 TWh, respetivamente, o que representa um decréscimo de 30% e 15%, devido à menor procura na Península Ibérica e à diminuição das vendas no segmento B2B, em comparação com o ano anterior", precisa a petrolífera. headtopics.com

Lucro da Galp sobe 18% até setembro, para 718 milhõesA petrolífera reportou à CMVM um resultado líquido de 718 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Consulte Mais informação ⮕

Galp Energia com lucros de 718 milhões de euros até setembroA empresa prevê chegar ao final de 2023 com uma produção média de 120 mil barris por dia. Consulte Mais informação ⮕

Verão ajudou a Galp, que lucra 718 milhões desde JaneiroVendas à aviação já superam o nível pré-covid e “elevada mobilidade sazonal” impulsiona resultado no retalho, segundo as contas da petrolífera, cujo resultado líquido subiu 12% no terceiro trimestre. Consulte Mais informação ⮕

Sócios do Moreirense aprovam contas da SAD com lucro de 680 mil eurosOs sócios do Moreirense aprovaram por unanimidade os relatórios e contas do clube e da SAD, responsável pela equipa da I Liga portuguesa de futebol, cujo lucro foi de 680 mil euros, na assembleia geral de sábado. Consulte Mais informação ⮕

PSI abre no 'verde', com Galp a cair após divulgação de resultadosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Lucro do HSBC mais que duplica até setembroSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕