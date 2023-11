Luciana Abreu recusa participar em reality show da SIC

Luciana Abreu, uma das apresentadoras do programa 'Domingão', agora tem mais tempo de descanso na SIC. Apesar de já ter terminado a sua última novela 'Lua de Mel' há mais de um ano, continua a ser um dos rostos do canal de Paço de Arcos com contrato de exclusividade. No entanto, Luciana Abreu recebeu uma proposta de Daniel Oliveira para participar num reality show, mas recusou.

) Mas não conseguimos avançar por incompatibilidade de agenda', revela Luciana Abreu. Apesar de não ser uma especialista na cozinha, Luciana Abreu reconhece a qualidade do programa: 'Ainda assim, não tenho muita aptidão para essa área, apesar de reconhecer que é um programa muito bom.

Luciana Abreu assume ser uma mulher 'resolvida e segura' de si mesmaEstrela da SIC revelou, em entrevista, como foram as suas primeiras férias sozinha e mostra algumas fotografias na Grécia. Consulte Mais informação ⮕

Luciana Abreu escolhe namorado para padrinho de batizado das filhas mais novasJoão Moura Caetano é o padrinho de Amoor e Valentine Consulte Mais informação ⮕

Morreu Luísa Abreu dos Santos, a primeira médica surda em PortugalTinha 43 anos e era portadora de uma doença rara, a Neurofibromatose 2. Consulte Mais informação ⮕

Luísa Abreu dos Santos (1980-2023)Médica Consulte Mais informação ⮕

Caso Sara Carreira. Em semana de julgamento, SIC aposta em Ivo LucasEm altura de julgamento da morte de Sara Carreira, SIC volta a transmitir entrevista de Ivo Lucas. Consulte Mais informação ⮕

SIC repete entrevista a Ivo Lucas após julgamento da morte de Sara Carreira e recebe críticas: 'É só ...'Voltar a passar uma entrevista de uma pessoa que o que quer é paz e sossego!', criticou um espetador, referindo-se a Ivo Lucas. Consulte Mais informação ⮕