Luciana Abreu escolhe namorado para padrinho de batizado das filhas mais novas

Rui Oliveira revelou esta sexta-feira, dia 27 de outubro, na 'Noite das Estrelas' que João Moura Caetano é o padrinho das filhas gémeas de Luciana Abreu, Amoor e Valentine. Rui Oliveira revelou que Luciana Abreu escolheu o namorado para padrinho de batismo das filhas mais novas.

O comentador da 'Noite das Estrelas' 'Eu recebi uma mensagem por Instagram confirmada, é uma pessoa muito próxima penso eu da Luciana em que diz ‘para que saiba, não só o namoro de Luciana com o João Moura Caetano vai de vento em popa como até já tem laços familiares. Sim, porque o João foi padrinho das gémeas. Volto a frisar, só para que saiba'', começou por ler.

