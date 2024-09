Lucília Gago encontra-se com o Bruxo de Fafe em Cabo Verde

É uma amizade improvável. Lucília Gago , procuradora-geral da República, e Fernando Nogueira, mais conhecido por Bruxo de Fafe, encontraram-se na ilha do Sal, em Cabo Verde . O momento foi registado em fotografia e partilhado nas redes sociais do médium de incorporação, como o próprio se autointitula.

