Luana do Bem sobre roubo de catalisadores em carros antigos:"Isto é uma 'pescadinha de rabo na boca' e acho isso injusto"

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular.

Luana do Bem sobre roubo de catalisadores em carros antigos:"Isto é uma 'pescadinha de rabo na boca' e acho isso injusto" Carla Quevedo sobre pessoas que se 'passam do nada':"Noto mais frequência nisto. Conversas inocentes que provocam reações despropositadas"

Lisboa é restaurante a céu aberto?"Não sei se tem a ver com ele, mas o tempo passa e o Moedas tem de fazer alguma coisa"Luana do Bem sobre roubo de catalisadores em carros antigos: "Isto é uma 'pescadinha de rabo na boca' e acho isso injusto"

Estar-se nas tintas para a Educação é istoHá, pela primeira vez, indicadores sobre (parte de) o impacto da pandemia na educação. Mas pouco ou quase nada foi noticiado. A educação está assim: todos falam, mas ninguém quer realmente saber.

A vulnerabilidade fez bem a Loraine JamesA artista britânica tem em Gentle Confrontation um álbum em que derruba barreiras e expõe fragilidades de modo algo menos críptico. Nos próximos dias passa pelo festival Semibreve e pela ZDB.

Roteiro de natureza e bem-estar entre São Pedro do Sul, Vouzela e TondelaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Ambiente corporativo: A alimentação como experiência de bem-estarNascer do SOL

D. Américo Aguiar promete 'portar-se bem', até porque o Papa 'gosta muito de Setúbal'O novo bispo de Set&250;bal aproveitou a cerim&243;nia para recordar que vivemos um per&237;odo de uma esp&233;cie de "Terceira Guerra Mundial aos bocadinhos", citando o Papa Francisco e apontando para os conflitos internacionais que t&234;m marcado a atualidade nos &250;ltimos anos.

