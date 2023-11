Luís Rubiales banido durante três anos de 'todas as atividades relacionadas com o futebol', anuncia FIFA

Pelo menos 60 detenções e 20 feridos em perseguição a israelitas e judeus em aeroporto na Rússia"Estou bem!": Foto de Bas Dost no hospital tranquiliza adeptos“Queremos que alguém assuma os erros”, diz pai de bebé que morreu na barriga da mãeA FIFA condenou Luis Rubiales a três anos de afastamento de"todas as atividades relacionadas com o futebol", devido ao polémico beijo do ex-presidente da Real Federação Espanhola...

Antigo avançado do Sporting procurou descansar a família, que estava no estádio a assistir ao jogo com o AZ Alkmaar.Quatro jogos tem o Benfica até à próxima pausa para as seleções, a 12 de novembro.Adepto que caiu no estádio do Vitória de Guimarães deixa cuidados intensivos

Nuno André teve uma fratura exposta num dos braços, à qual foi operado com sucesso na madrugada desta segunda-feira.