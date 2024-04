Luís Montenegro visita Madrid e destaca relação institucional com Sánchez

Luís Montenegro esteve em visita oficial a Madrid . Garantiu que as divergências partidárias não afetam a relação institucional com Sánchez, o homólogo espanhol. Ainda assim, as opiniões sobre António Costa e a Palestina diferem bastante.As notícias mais importantes do Primeiro Jornal e do Jornal da Noite da SIC em 10, 15 e 20 minutos. Informação à medida do seu tempo, de segunda a sexta-feira.

António Costa será comentador de novo canal de televisão, garante Marques Mendes"50 anos de 25 de Abril, 50 escolas a cantar": um hino à liberdade cantado por gente de palmo e meio“É a melhor cena que me podia ter acontecido na vida”: conhecer Neemias Queta e o “show” do basquetebolAntónio Costa será comentador de novo canal de televisão, garante Marques Mendes"50 anos de 25 de Abril, 50 escolas a cantar": um hino à liberdade...

Luís Montenegro Visita Oficial Madrid Relação Institucional Divergências Partidárias Sánchez António Costa Palestina

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Montenegro reúne-se hoje com Sánchez em MadridSerá a primeira viagem oficial do novo primeiro-ministro.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Montenegro desloca-se hoje a Madrid para reunir com SánchezSerá a primeira viagem oficial do novo primeiro-ministro. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Montenegro faz hoje primeira viagem oficial para encontro com Sánchez em MadridEncontro servirá para preparar já a próxima cimeira luso-espanhola.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Montenegro faz hoje primeira viagem oficial para encontro com Sánchez em MadridO primeiro-ministro, desloca-se hoje a Madrid, onde será recebido pelo homólogo de Espanha, Pedro Sánchez, naquela que é a primeira visita oficial do novo líder do Governo português.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Primeira viagem oficial: Montenegro desloca-se a Madrid para encontro com SánchezA escolha de Madrid para a primeira deslocação do primeiro-ministro mostra 'a importância que dá à relação histórica e de cooperação' entre Portugal e Espanha, adianta fonte do gabinete de Luís Montenegro.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Montenegro faz hoje primeira viagem oficial para encontro com Sánchez em MadridVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »