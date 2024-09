Luís Montenegro Lançou Freio à Especulação Sobre Fogos

Luís Montenegro lançou frenesim de especulação. Foto: Estela Silva/Lusa, que provocaram cinco mortos e dezenas de feridos, Luís Montenegro ficou, na semana passada, a milímetros de imputar responsabilidades a terceiros. “

Há quem insinue que 1) os fogos estão relacionados com a prospeção de lítio, e quem 2) especule sobre as empresas de fabrico e comercialização de papel. Há ainda quem 3) aponte o dedo às empresas privadas de meios-aéreos de combate às chamas, e também 4) à indústria madeireira.

Mas daí a algum dos suspeitos ter sido contratado para lançar incêndios – para proveito de terceiros – é um salto especulativo. Não por acaso, na passada sexta-feira, a sede da Navigator, em Lisboa, foi escolhida pelos ativistas da Climáximo para uma ação de protesto. O líder da AIMMP afirma, ainda assim, compreender e aceitar a “tentação”, mesmo “não sendo legítima”, das pessoas tentarem “buscar de uma explicação, qualquer que seja, para este fenómeno dantesco e que tem prejudicado o país”.

Incêndios Portugal Especulação Luís Montenegro Teorias Conspiratórias

