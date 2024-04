Luís Montenegro fala com o Presidente ucraniano e promete apoio

Luís Montenegro falou com o Presidente ucraniano no segundo dia de mandato. "A Ucrânia pode contar com o nosso apoio político, económico, humanitário e militar enquanto for necessário. Trabalharemos juntos para construir a paz na Europa e no mundo", pode ler-se numa publicação do novo primeiro-ministro português na rede social X. Luís Montenegro respondia a outra publicação no X do chefe de Estado ucraniano, que divulgou uma conversa telefónica com o social-democrata.

Zelensky reiterou as felicitações a Luís Montenegro pela sua tomada de posse esta terça-feira como primeiro-ministro, desejando "um trabalho frutífero para a prosperidade de Portugal". Em relação à situação na Ucrânia, que combate a invasão russa, Zelensky explicou que os dois governantes discutiram "a implementação de acordos de defesa anteriores" entre os países. "Instruímos as equipas a começarem a trabalhar na preparação de um acordo bilateral de segurança no âmbito da Declaração do G7

