Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos reúnem-se na sexta-feira após troca de acusações

OE2025: Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos reúnem-se na sexta-feira após troca de acusaçõesIncêndios. Chuva pode provocar deslizamento de terras na próxima semana

A informação foi transmitida aos jornalistas cerca de uma hora depois de o primeiro-ministro ter enviado um comunicado às redações a acusar o secretário-geral do PS de"indisponibilidade recorrente" para uma reunião sobre o documento, alegando que está a tentar marcar uma reunião com o Pedro Nuno Santos sobre o Orçamento do Estado para 2025 desde 4 de setembro.

Orçamento Do Estado Luís Montenegro Pedro Nuno Santos Reunião PS

