Luís Montenegro e ministros tomam posse do novo Governo Constitucional

Luís Montenegro e os 17 ministros do XXIV Governo Constitucional tomaram posse esta terça-feira, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. “A vitória eleitoral foi difícil, porventura a mais estreita em eleições parlamentares”, mas “talvez por isso a mais gratificante”.

Foi assim que o Presidente da República desenhou os resultados saídos das eleições de 10 de março e que culminam, nesta terça-feira, na tomada de posse do novo Governo, liderado por Luís Montenegro.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

BE e PCP ausentes da tomada de posse, PS sem Pedro Nuno SantosO primeiro-ministro, Luís Montenegro, e os 17 ministros do XXIV Governo Constitucional tomam hoje posse.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Primeiro-ministro e ministros do XXIV Governo Constitucional tomam hoje posseSecretários de Estado do novo Governo, que ainda não são conhecidos, só tomarão posse na sexta-feira.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Primeiro-ministro e ministros do XXIV Governo Constitucional tomam hoje posseVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Presidente deu posse ao primeiro-ministro e ministros do XXIV Governo ConstitucionalO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje posse ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, e aos ministros do XXIV Governo Constitucional, numa cerimónia no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Presidente deu posse ao primeiro-ministro e ministros do XXIV Governo ConstitucionalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Montenegro sucede a Costa. XXIV Governo Constitucional já tomou posseDos 17 ministros que esta terça-feira tomam posse, sete são mulheres. Trata-se de pastas como a Saúde, Educação, Administração Interna, Infraestruturas e Habitação que constituem os maiores desafios para o novo executivo, desde logo porque exigem ação imediata.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »