Luís Montenegro discursa na 79ª Assembleia Geral da ONU

O primeiro-ministro discursa esta quinta-feira, pela primeira vez, perante a 79ª Assembleia-Geral da ONU , em Nova Iorque, na sessão de debate anual entre chefes de Estado e de Governo. Luís Montenegro será o quinto a intervir no período da tarde do debate, já de noite em Lisboa.

De manhã, o chefe do Governo português terá um pequeno-almoço com membros da Câmara de Comércio Portugal-Estados Unidos da América, da PALCUS – Portuguese American Leadership Council e da PAPS – Portuguese American Post Graduate Society. Depois, inaugura as novas instalações do Consulado-Geral de Portugal em Nova Iorque, da Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal e do Turismo de Portugal.

O líder do Executivo aproveitou esta deslocação para encontros com representantes de comunidades emigrantes portuguesas nos EUA. Esteve em Mineola, Long Island, logo à chegada, na terça-feira à noite, e estará em Newark, esta noite, antes de viajar de regresso a Portugal. “Não deixar ninguém para trás: agindo juntos para o avanço da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para as gerações presentes e futuras” é o tema desta sessão da Assembleia-Geral da ONU.

