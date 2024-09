Luís Montenegro Defende Retomada de Negociações para Solução de Dois Estados em Israel e Palestina

Problema do lixo em Lisboa"não é culpa" das juntas de freguesiaNum discurso em que recordou a candidatura de Portugal a membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU em 2027 e 2028, o primeiro-ministro falou em"confiança na força da liberdade" e apoiou as pretensões de Brasil e Índia para chegar ao Conselho de Segurança.

Antes, Luís Montenegro apelou"à máxima contenção das partes para evitar o aumento da escalada" no Líbano, e exigiu"a libertação de todos os reféns" pelo Hamas.

"Os efeitos negativos desta guerra - as crises na alimentação, energia e inflação - estão a ecoar pelo mundo, com o maior impacto nas regiões mais frágeis", sublinhou Luís Montenegro.Luís Montenegro aproveitou a oportunidade para recordar, com"confiança no multilateralismo", a candidatura de Portugal a membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU no biénio 2027/28 - formalizada em janeiro de 2013.

