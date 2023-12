Luís Montenegro critica experiência governativa de Pedro Nuno Santos

Luís Montenegro foi confrontado pelos jornalistas com as declarações do novo líder do PS, que disse que a direita não tem experiência governativa. Para o líder do PSD, a experiência governativa de Pedro Nuno Santos é o maior caminho para que os portugueses não confiem nele.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, defendeu esta segunda-feira que a experiência governativa do novo líder socialista é um cadastro político, acusando-o de ter esbanjando milhões de euros na TAP, em indemnizações e de ter adiado grandes investimentos. "A experiência de Pedro Nuno Santos é tudo menos um cartão-de-visita: é um cadastro político. Se ter experiência é esbanjar 3.200 milhões de euros na TAP, por incompetência, por hesitação, por ziguezague político, então ele que fique com a experiência dele", alego





