Luís Montenegro acusa Pedro Nuno Santos de "indisponibilidade recorrente" para discutir Orçamento do Estado

"As vidas que eles preencheram irão recordá-los sempre": Dor profunda no adeus aos bombeiros mortos em incêndio

Luís Montenegro Pedro Nuno Santos Orçamento Do Estado PSD Governo

Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de criar ilusão sobre problema da falta de professoresConsiderando que o problema &233; "estrutural e que levar&225; tempo", Pedro Nuno Santos defendeu que "os pol&237;ticos fazem mal &233; quando tentam criar ilus&245;es".

Luís Montenegro acusa Pedro Nuno Santos de 'indisponibilidade recorrente' para discutir Orçamento do EstadoReunião chegou a estar agendada para o passado dia 18, mas o Secretário-Geral do Partido Socialista desmarcou.

OE 2025: cartas secretas têm sido trocadas por Pedro Nuno Santos e Luís MontenegroA iniciativa, segundo o jornal Expresso, partiu do secretário-geral do PS e o primeiro-ministro não o deixou sem respostas.

OE 2025: cartas secretas têm sido trocadas por Pedro Nuno Santos e Luís MontenegroA iniciativa, segundo o jornal Expresso, partiu do secretário-geral do PS e o primeiro-ministro não o deixou sem respostas. Uma comunicação “old school” que pode, na opinião do politólogo Bruno Costa, interpretações importantes.

Pedro Nuno Santos pediu a Montenegro 'informação transparente' e rigor para negociações do Orçamento do EstadoSecretário-geral socialista enviou uma carta ao primeiro-ministro em julho.

VISÃO DO DIA: Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos deviam telefonar a Emmanuel MacronVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

