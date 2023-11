Luís Goes Pinheiro. Presidente da AIMA quer mais recursos humanos e tecnológicos

cancelarNo dia em que abrem os novos serviços da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), o presidente da estrutura afirma que"ainda é cedo para balanços". Contudo, Luís Goes Pinheiro mostra-se motivado para lidar com o desafio da substituição do SEF.

Luís Goes Pinheiro disse ainda que a expectativa deste serviço é que, no prazo de um ano e meio, as pendências documentais sejam “degoladas”. Até lá vão ser tomadas algumas medidas adicionais, que podem passar pelo aumento dos recursos humanos, mas também um verdadeiro “choque tecnológico na área documental”.

Esta segunda-feira a abertura dos novos serviços foi feita com algumas limitações, mas “era o arranque esperado”, diz o presidente da AIMA. “O que estamos a fazer neste momento é recompor todos os recursos humanos que temos de forma a extrairmos a máxima eficiência dos que ficaram na agência, mas os existentes não serão suficientes para o desafio que temos pela frente”, conclui. headtopics.com

