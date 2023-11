Luís Aleluia homenageado 'pelo percurso artístico de valor inigualável'

A viúva de Luís Aleluia recorreu às redes sociais esta segunda-feira, dia 30 de outubro, para revelar que o falecido ator recebeu uma nova homenagem. Zita Favretto partilhou com os seguidores que Luís Aleluia foi novamente homenageado. O ator foi distinguido nos 'Prémios - Júlio César Andrino'.

'Prémios - Júlio César Andrino, muito obrigada pela homenagem ao ator Luís Aleluia na categoria de Cultura com a descrição: 'Pelo percurso artístico de valor inigualável'', escreveu na legenda de uma fotografia, onde exibe o prémio. De recordar que Luís Aleluia faleceu no dia 23 de junho deste ano e a viúva confirmou que o artista colocou fim à sua própria vida. https://www.instagram.

