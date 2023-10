Último eclipse lunar do ano acontece este sábado e vai ser visível em Portugal

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPrimeira equipa de médicos estrangeiros entra na Faixa de Gaza

Ministério da Saúde garante que "não fechou a porta" a nenhuma proposta e marcou reunião para domingoIvo Lucas fala de amor em tribunalJustiça tira carros de luxo a milionários da 'Operação Picoas'O último eclipse lunar de 2023 está previsto acontecer este sábado e será visível em vários países, incluindo Portugal.

O eclipse deste fim de semana trata-se, no entanto, apenas de um eclipse lunar parcial, pois a Terra, a Lua e o Sol não vão estar perfeitamente alinhados, ou seja, só uma pequena parte da Lua vai estar sob a sombra da Terra, a umbra. Assim, a Lua irá parecer um pouco mais escura que o normal, devido à fase da penumbra. headtopics.com

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

RTP anuncia novos jurados do "Got Talent Portugal"

Saiba como assistir à gala da Associação Sara Carreira ao vivo
Associação Sara Carreira acontece dia 17 de dezembro...

Saiba os cuidados a ter com o seu automóvel com a chegada do mau tempo
Os veículos são muito sensíveis às mudanças sazonais, com as correspondentes variações de temperatura a poderem afectar totalmente alguns dos seus componentes.

Preço é "o último critério" na venda da TAP, diz Medina
Ministro das Finanças explicou ao ECO a ordem dos objetivos da privatização. Crescimento da TAP, desenvolvimento do hub, investimento na aviação e uso dos aeroportos nacionais vêm antes do preço.

Privatização da TAP: Medina diz que o preço de venda é o 'último critério'
Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Bernardo Trindade: "Último ano de contributo da política para a TAP foi muítissimo negativo"
Nascer do SOL