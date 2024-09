Últimas notícias da atualidade portuguesa

Socialistas referem que constrangimentos nas agendas do PS e do Governo têm impossibilitado um encontro.Se o executivo acusa PS de "indisponibilidade recorrente", Pedro Nuno Santos nega qualquer "hesitação" e afirma que "não está disponível para alimentar discussões infantis e estéreis de gestão de agendas na praça pública".

Audição de Carla Silva na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas lusobrasileiras decorreu esta sexta-feira no Parlamento.Ministro dos Assuntos Parlamentares foi eleito presidente da Comissão Política Distrital do PSD/Porto a seis de setembro. Câmara de Sintra vai inaugurar uma exposição em homenagem ao pintor no dia 27 de setembro no MUSA, Museu das Artes.

Ex-primeiro ministro diz que só soube do caso das gémeas luso-brasileiras através da comunicação social.PSD, CDS e PPM já assinaram acordo para Aliança Democrática

Política Cultura Sociedade Porto Espanha

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Notícias do DiaÚltimas notícias sobre os temas mais comentados em Portugal, incluindo desporto, espectáculos, saúde e política.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Portugal x Croácia: 'Portugal complicou a partida'Augusto Inácio explica que o jogo teve um arranque positivo e a Seleção Nacional foi ganhando um 'fulgor ofensivo'. Ainda assim, na segunda parte Portugal acabou por 'complicar a partida'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Descobrir a HistóriaUma viagem aos grandes momentos da História.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

A ria de Aveiro, a porcelana e os cricos para descobrir em ÍlhavoDas casas coloridas da Costa Nova à beleza natural da ria de Aveiro, há muito para explorar em Ílhavo, que ao longo do ano promove diversos festivais gastronõmicos, que dão a conhecre e a provar os produtos que mostram o melhor da tradição e da região, dos cricos (berbigões) ao bacalhau.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

NASA quer descobrir se lua de Júpiter tem condições para albergar vidaEuropa Clipper deve ser lançada a partir de outubro para explorar uma lua de Júpiter. A missão tem como objetivo descobrir se um oceano sub-superficial sob a crosta do planeta gelado pode gerar vida.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Vinhos de altitude, mesa farta, natureza e património para descobrir entre a Guarda e TrancosoVÍDEO: Percorrem-se os passadiços do Mondego, descobre-se um alojamento para sentir a terra e provam-se vinhos de altitude e petiscos entre a cidade da Guarda e a Aldeia Histórica de Trancoso

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »