Louvre comprou pintura portuguesa do século XVI 'Ressurreição de Cristo'

O Museu do Louvre, em Paris, comprou a pintura do século XVI “Ressurreição de Cristo”, a primeira obra portuguesa deste período adquirida pela instituição museológica, e vendida pelo galerista luso-francês Philippe Mendes, indicou fonte do museu à Lusa.

aquisição, para o Departamento de Pintura, de uma Ressurreição de Cristo executada por volta de 1540, na Oficina Real de Lisboa. “Até esta compra, o Louvre não possuía qualquer pintura portuguesa do século XVI, apesar de a exposição “O Século de Ouro do Renascimento Português”, apresentada no ano passado no Louvre, ter servido para recordar a importância de Lisboa como capital artística durante o Renascimento e a qualidade do trabalho das oficinas reais”, acrescenta a assessoria de comunicação do Louvre.

A pintura “Ressurreição de Cristo”, executada cerca de 1540 no Atelier Real de Lisboa, é “um exemplar de primeira ordem da arte renascentista portuguesa” Sobre o resultado, o galerista Philippe Mendes admite que “foram necessários mais de seis meses de trabalho árduo para conseguir que o museu comprasse este quadro”, com “muitas dificuldades a ultrapassar”, depois de o ter apresentado em março na feira de arte e antiguidades Tefaf, em Maastricht, nos Países Baixos, “onde o Louvre a viu e reservou”. headtopics.com

Em 2022, o Museu do Louvre apresentou uma exposição dedicada à pintura antiga portuguesa, centrada em 15 obras provenientes do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), de Lisboa, sob o título “L´Age D´or de la Renaissance Portugaise” (“A idade de Ouro do Renascimento Português”, em tradução livre).

