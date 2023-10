Louvre compra a primeira pintura portuguesa

"Executada por volta de 1540 na oficina real de Lisboa. Constitui um testemunho de primeira ordem da arte renascentista portuguesa", lê-se na publicação., une Résurrection du Christ exécutée vers 1540 au sein de l"atelier royal de Lisbonne. Elle constitue un témoignage de premier ordre de l'art de la Renaissance portugaise.

O museu comprou obra ao galerista luso-francês Philippe Mendes, depois de este ter levado a pintura à feira de Arte de Maastricht, nos Países Baixos, em março.vai estar exposta no museu nas próximas semanas e Philippe Mendes acredita que esta compra possa indicar a intenção de se avançar com uma sala destinada à pintura portuguesa, prometida anteriormente.

O galerista luso-francês tinha comprado o quadro num leilão em 2022 na casa Veritas em Lisboa por 100 mil euros.

