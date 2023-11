Lobo Xavier acusa Costa de ataque “infame” a Marcelo

Lobo Xavier, na foto a entrar para o Conselho de Estado, é o responsável pela nova versão dos princípios do CDSConselheiro de Estado diz que entre proteger deveres de reserva que um primeiro-ministro “invoca” para “adensar a intriga e encontrar bodes expiatórios”, ou revelar a verdade, escolhe a segunda. Xavier acusa Costa de ataque “infame” a Marcelo, “o único que não está em causa” nas atuais circunstâncias.

“Eu não temo que me digam que violei a confidencialidade”, afirmou António Lobo Xavier, esta terça-feira à noite, na CNN Portugal, onde foi responder a António Costa com dois objetivos: “Defender a minha honra e servir a verdade.” Em causa, a recusa persistente do primeiro-ministro em confirmar ou desmentir se foi por sugestão sua que o Presidente da República chamou a Procuradora Geral da República a Belém, como foi escrito por jornais, assumido em público pelo Presidente e confirmado por Lobo Xavier. Na CNN, o conselheiro de Estado classificou essa informação como “um facto”. E explicou porque entendeu fala





