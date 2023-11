Ljubomir Stanisic expulsa Francis Obikwelu em lágrimas: 'O maior exemplo de humildade que já conheci& ...

Francis Obikwelu foi o concorrente expulso este domingo, dia 29 de outubro, do 'Hell's Kitchen Famosos'. O 'chef' não conteve a emoção ao anunciar a sua decisão. Ljubomir Stanisic não conteve a emoção ao expulsar Francis Obikwelu e afirmou que o atleta e concorrente do programa é o maior exemplo de humildade que já conheceu. 'Se o meu coração mandasse na cozinha, tenho-te a dizer que eras o último a sair.

Mas hoje tens que ir embora. Desculpa, meu querido', começou por dizer. 'Não me despeço só assim, quero mais um abraço, quero um beijo, quero que venhas a minha casa jantar. Quero que venhas ter comigo, quero tornar-me o teu amigo mais próximo, quero que venhas comigo, és provavelmente o maior exemplo de humildade que já conheci', acrescentou, em lágrimas.

Almofada do Estado terá reforço de 30% em 2024, o maior desde a pandemiaTirando o ano excecional de 2020, o aumento agora previsto pelas Finanças será o maior em oito anos, engordando a almofada até 7,7 mil milhões de euros.

