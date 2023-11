Ljubomir Stanisic aplaude imitação de Manuel Marques no 'Cá por Casa': 'Grandes'

A equipa de Herman José voltou a brilhar em mais um 'sketch' de humor no programa 'Cá por Casa', da RTP1. Manuel Marques imitou Ljubomir Stanisic e o 'chef' não demorou a reagir.

A RTP partilhou um excerto da paródia feita a Ljubomir Stanisic e Io Appoloni, interpretada por Manuel Marques e Herman José. 'Quando a guerra é entre 'Ljubomir Stanisic' e 'Io Appoloni'... fica difícil não desmanchar o boneco. 😂', lê-se na legenda. O 'chef' do 'Hell's Kitchen' não demorou a reagir na caixa de comentários. 'Grandes!!! 👏👏👏😂', escreveu.

