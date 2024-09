Ljubomir Stanisic : “A Estrela Michelin é como Dodot, serve para limpar o cu. Dá estatuto, é útil, mas agora só serve para pagar contas”

Ljubomir Stanisic: “A Estrela Michelin é como Dodot, serve para limpar o cu. Dá estatuto, é útil, mas agora só serve para pagar contas” Herman José: “Sou completamente viciado em tudo o que o Milhazes e o Rogeiro dizem, para mim é uma missa”Herman José: “Só podes rir daquilo que sabes e há 50 anos o povo não sabia nada"

Salvador Sobral: “Uma vez levaram-me para o bloco operatório e afinal o coração foi para outra pessoa. Foi o pior dia da minha vida” João Baião: “Vivi a minha vida sempre com medo que a minha mãe morresse. Agora que não está cá, fico com a sensação que não lhe disse tudo” Nel Monteiro: “Tenho artistas de nome que me devem dinheiro. Não digo quem são, mas se não me pagam, entretanto, divulgo o nome deles”

Ljubomir Stanisic Hell's Kitchen Michelin Gastronomia Portugal

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ljubomir Stanisic: “A Estrela Michelin é como Dodot, serve para limpar o cu. Dá estatuto, é útil, mas agora só serve para pagar contas”Prestes a apresentar mais uma temporada de Hell's Kitchen, na SIC, o chef Ljubomir Stanisic senta-se novamente à mesa do Alta Definição em podcast para falar com Daniel Oliveira

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Ljubomir Stanisic: “Se for preciso voltarei a fazer greve de fome. Sofri muito, dei corpo e saúde pela restauração em Portugal”Prestes a apresentar mais uma temporada de Hell's Kitchen, na SIC, o chef Ljubomir Stanisic senta-se novamente à mesa do Alta Definição em podcast para falar, ao ar livre mas sem nenhum cacholote por perto, com Daniel Oliveira

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Marisa Cruz “testa limites” na cozinha de LjubomirDe volta à SIC, a atriz, de 50 anos, explica ao CM esta mudança e revela como será a experiência em ‘Hell’s Kitchen’.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Porto escolhido para apresentação da Gala Michelin nacionalA 25 de fevereiro serão desvendados os restaurantes portugueses que subirão ao Guia Michelin de 2025. Três chefs com duas estrelas serão os anfitriões.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Porto acolhe Gala do Guia Michelin em fevereiroGala vai ter lugar no dia 25 de fevereiro, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, e os coordenadores gastronómicos vão ser os chefs Rui Paula, Vitor Matos e Ricardo Costa.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Portugal conhece esta terça-feira restaurantes com estrelas Michelin em gala nacionalO Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, será o palco da primeira cerimónia exclusivamente portuguesa de apresentação da edição de 2024 do Guia Michelin, contando com cerca de 500 convidados

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »