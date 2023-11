Livros: Elizabeth Strout leva Lucy Barton ao primeiro ano da covid-19

É o regresso da romancista americana à personagem Lucy Barton, agora em tempos de pandemia, vivida por um não casal da terceira idade. Quando o seu ex-marido William, cujo casamento durou 20 anos e de quem se divorciou há outros 20, leva Lucy a abandonar Manhattan, mudando-se para um refúgio seguro e isolado numa cidade costeira no Maine, o leitor apreende o gradual desenrolar da pandemia pela perspetiva confusa da narradora.

Cria-se um ambiente de incerteza e tensão palpável que ilude, pois enquanto leitores sabemos melhor do que a protagonista o desenrolar dos acontecimentos. Narrado na primeira pessoa, num registo intimista e coloquial, a escrita é quase telegráfica, quer na prosa escorreita, enganosamente simples quer na forma como a história se desfia em pequenos trechos narrativos.

Mais de 2,1 milhões de vacinas contra Covid-19 e gripe administradas desde setembro'Valores estão a superar os melhores cenários previstos pela Direção-Geral da Saúde', diz o diretor executivo do SNS. Vacinação contra Covid-19 e gripe começou no inicio do mês de setembro. Consulte Mais informação ⮕

Mais de 2,1 milhões de vacinas contra covid-19 e gripe administradas desde setembroMais de 2,1 milhões de vacinas contra a covid-19 e gripe foram já administradas desde o início da campanha vacinal deste ano, a maioria em farmácias comunitárias, informou hoje a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Consulte Mais informação ⮕

Mais de 2,1 milhões de vacinas contra Covid-19 e gripe administradas desde setembroContudo, o documento n&227;o refere o n&250;mero de pessoas j&225; vacinadas desde o in&237;cio da campanha de vacina&231;&227;o, nem especifica quantos utentes foram vacinados s&243; com uma das duas vacinas. Consulte Mais informação ⮕

Vacinas covid e gripe. Mais de dois milhões de vacinados desde setembroDesde setembro, já foram administradas mais de dois milhões de vacinas,... contra a covid e a gripe sazonal. São os números dos primeiros 28 dias da Campanha de Vacinação. Consulte Mais informação ⮕

Venda de livros em Portugal aumentou 3,4% no 3.º trimestreEntre julho e setembro deste ano, entraram em circulação no mercado 2.140 novos livros, menos 19 do que no mesmo período do ano passado. Consulte Mais informação ⮕

Rui Rocha critica Governo por 'deixar país caminhar para o abismo' na saúdeAcusando o Governo de n&227;o tomar medidas, o l&237;der da Iniciativa Liberal destaca que primeiro-ministro chegou ao poder h&225; oito anos. Consulte Mais informação ⮕