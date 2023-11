Livro 'Coração com Pernas' ensina a lidar com emoções

O título é leve, Coração com Pernas, as ilustrações - da WishªColor by Inês Pestana -, apelativas, mas o assunto é sério: o livro lançado esta quarta-feira, 15 de novembro, pela psicóloga Vera Machaz pretende munir quem o lê de estratégias e competências para aprender a conhecer as suas emoções e saber lidar com elas.

Competências que a Fundação Santander considera essenciais, sobretudo para a geração do futuro, e daí ser o parceiro ideal que a autora procurou para apoiar este seu projeto, afirma. No fundo, o que livro de Vera Machaz procura fazer é ensinar a descomplicar a vida e que, como diz:"Somos todos corações com pernas que temos asas para voar." "O Coração com Pernas é uma homenagem que eu faço ao meu pai, a quem a Beatriz Costa, que viveu no Hotel Tivoli, chamou - e deixou escrito -"coração com pernas"", contou ao Dinheiro Vivo Vera Macha





