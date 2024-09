Liverpool Sobe ao Topo da Liga Inglesa Após Vitória Sobre o Wolverhampton

Um triunfo que torna o Liverpool no novo líder do campeonato, depois de o tetracampeão Manchester City não ter ido além de um empate na visita ao Newcastle .O Liverpool assumiu, este sábado, a liderança da Liga inglesa de futebol, depois de vencer na visita ao Wolverhampton , num jogo em que o português Diogo Jota teve forte contributo nos golos dos 'reds'.

Um pouco antes, Konate tinha facilitado na área do Liverpool, com uma má abordagem defensiva, na tentativa de proteger a bola junto do guarda-redes Alisson, e Ait-Nouri fez o empate para os 'wolves', aos 56. Os 'reds' passaram a somar 15 pontos, após seis jornadas, seguidos de Manchester City e Arsenal, ambos com 14, e Chelsea, com 13, enquanto o Aston Villa, que é quinto, com 12 pontos, pode também chegar à liderança, caso vença no domingo em casa do Ipswich.

Liverpool Wolverhampton Liga Inglesa Diogo Jota Manchester City

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Liverpool Assume Liderança da Liga Inglesa Após Vitória Sobre WolverhamptonO Liverpool venceu o Wolverhampton por 2-1 no sábado e assumiu a liderança da Liga Inglesa. Diogo Jota teve um papel importante na vitória, assistindo Konate para o primeiro golo e sofrendo a penalidade que permitiu a Mo Salah marcar o segundo.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Liverpool lidera Liga Inglesa após vitória no WolverhamptonO Liverpool venceu o Wolverhampton por 2-1, assumindo a liderança da Liga inglesa. Diogo Jota teve forte contributo com assistência e grande penalidade que permitiu o segundo golo de Salah.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Liverpool sobe à liderança da Liga inglesaO Liverpool venceu o Wolverhampton por 2 a 1 e assumiu a liderança da Liga Inglesa. Diogo Jota assistiu Konate no primeiro gol do Liverpool, e sofreu a penalidade que permitiu a Mo Salah marcar o segundo.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Fulham de Marco Silva fora da Taça da Liga inglesa após `maratona` de penáltisO técnico Marco Silva, que comanda o Fulham, foi eliminado na terceira ronda da Taça da Liga inglesa de futebol, ao cair após uma ‘maratona’ de grandes penalidades (16-15) na casa do Preston, do segundo escalão.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Presidente da Liga F sugere liga ibérica feminina: 'Seria um produto diferente e interessante'Em entrevista &224; Renascen&231;a, Beatriz &193;lvarez defende a cria&231;&227;o de "sinergias" entre Portugal e Espanha e de produtos diferenciados do futebol masculino.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Lidl patrocina Liga Europa e Liga Conferência até 2027No âmbito do acordo, a marca, que já tinha apoiado o Campeonato Europeu deste verão, vai dar a mais de 12 mil crianças a oportunidade de entrarem em campo junto dos seus ídolos futebolísticos.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »