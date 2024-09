Liverpool sobe à liderança da Liga inglesa

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoO Liverpool ascendeu à liderança da Liga inglesa graças à vitória em casa do Wolverhampton , com Diogo Jota a contribuir decisivamente para o resultado.

Um pouco antes, Konate tinha facilitado na área do Liverpool, com uma má abordagem defensiva, na tentativa de proteger a bola junto do guarda-redes Alisson, e Ait-Nouri fez o empate para os ‘wolves’, aos 56. O triunfo de hoje deixou o Liverpool como novo líder do campeonato, depois de o tetracampeão Manchester City não ter ido além de um empate na visita ao Newcastle .

Os ‘reds’ passaram a somar 15 pontos, após seis jornadas, seguidos de Manchester City e Arsenal, ambos com 14, e Chelsea, com 13, enquanto o Aston Villa, que é quinto, com 12 pontos, pode também chegar à liderança, caso vença no domingo em casa do Ipswich. No Liverpool, Diogo Jota cumpriu o jogo todo, bem como Nelson Semedo e Toti nos ‘wolves’, que ainda fizeram entrar Carlos Forbs, enquanto Rodrigo Gomes, Gonçalo Guedes e José Sá foram suplentes não utilizados.

