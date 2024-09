Litografias de Dalí Esquecidas por Meio Século Vão Ser Leiloadas

"comprou-as no início dos anos 80 numa galeria de arte de Londres que estava a liquidar inventário por cerca de quinhentas libras Onze litografias inéditas do pintor espanhol Salvador Dalí , que permaneceram esquecidas numa garagem londrina durante meio século, vão ser leiloadas na próxima segunda-feira na casa Hansons Richmond, no sudoeste do Reino Unido.

"comprou-as no início dos anos 80 numa galeria de arte de Londres que estava a liquidar inventário por cerca de quinhentas libras O proprietário tinha a intenção de as emoldurar e deixou-as na arrecadação da sua garagem, em segurança, num saco onde estiveram bem cuidadas durante todo este tempo. O diretor da Hansons Richmond explicou que foi à residência privada do cliente avaliar algumas peças de prata e joias quando se deparou com a inusitada coleção, e recorda queNelas é possível vislumbrar silhuetas humanas, sombras, cores vivas e frescas, monumentos que evocam o Arco do Triunfo de Barcelona, ou o Coliseu Romano; o Éden bíblico ou a beleza humana com um retrato 'Daliniano' a azul e amarelo do rosto de uma mulher.

Salvador Dali Litografias Leilão Arte Surrealista

