Lisboa. Moradores exigem soluções para acabar com o excesso de trânsito na Rua da Madalena

Para o autarca, a posição dos moradores, que é a mesma da junta de freguesia que lidera, é que tem de se estudar um plano de circulação para a zona da Baixa, aproveitando as ideias que estavam previstas na Zona de Emissões Reduzidas (ZER), apresentadas ainda pelo anterior executivo camarário, liderado por Fernando Medina, e que dizia respeito ao eixo Baixa/Chiado/Avenida.

Outra alternativa sugerida pelos moradores na reunião foi a inversão do sentido do trânsito na Rua dos Fanqueiros. Uma solução que, para o presidente da Junta de Santa Maria Maior,"merece também ser estudada, sendo que tem havido aqui alguns obstáculos por parte da Carris".

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou no passado dia 20 de setembro a intenção de que a Rua da Prata seja interditada ao trânsito automóvel e seja dedicada à acessibilidade pedonal, ciclável e à circulação do elétrico.

"Mal foi anunciado que a Rua da Prata ia encerrar o trânsito, coisa que não tiveram o cuidado de me informar previamente, pedi uma reunião, falei com o senhor presidente da Câmara, depois com o senhor vice-presidente que tem o pelouro, e apresentei estas preocupações e algumas sugestões", recorda Miguel Coelho, dizendo ainda que da parte da autarquia teve"uma reação cordial", mas"sem garantias".

