Lisboa acolheu marcha de solidariedade com a Palestina, em defesa da paz

29/10/2023 19:25:00 RTPNoticias

Realizou-se este sábado, em Lisboa, uma marcha de solidariedade com a Palestina e em defesa da paz. A concentração começou no Martim Moniz e terminou junto à Praça do Município.