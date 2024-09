Linhas Vermelhas: Orçamento do Estado, Incêndios e Debate EUA

Veja aqui o"Linhas Vermelhas" completo, com Catarina Martins e Diogo Feio. Em análise, as negociações do Orçamento do Estado para 2025 e os incêndios em Portugal.Veja aqui o"Linhas Vermelhas" completo, com Miguel Prata Roque e Miguel Morgado. Em análise, a situação dos incêndios em Portugal e as declarações de Luís Montenegro no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

Caos, lucidez e violência: 'Revolução', a mais recente obra de Arturo Pérez-Reverte editada em portuguêsDepois de ter atuado no Rock in Rio Brasil, Mizzy Miles prepara-se para lançar o álbum de estreia"The Penguin": a história de um dos criminosos mais famosos do BatmanTrump em vantagem na corrida à Casa Branca, segundo sondagem do New York TimesNovo Governo francês promete maior controlo da imigração e avalia aumento...

Orçamento do Estado: Pedro Nuno diz que possibilidade de chumbo é 'real' e define linhas vermelhasO Orçamento do Estado tem de entrar no Parlamento até 10 de outubro. Se for rejeitado o Presidente da República pode pedir novas eleições, convocar novas eleições ou deixar o país em duodécimos.

PS traça linhas vermelhas para aprovar OrçamentoPedro Nuno Santos recusa viabilizar novos regimes para o IRS e o IRC que o Governo quer ver aprovados.

Linhas Vermelhas: há aproveitamento político da oposição sobre a TAP?A TAP é provavelmente um dos dossiês mais complexos deste Governo. Muito do que o relatório da IGF confirmou já era conhecido anteriormente. Ouça a análise de Miguel Prata Roque e de Miguel Morgado, na versão podcast do Linhas Vermelhas

Governo recusa comentar linhas vermelhas de Pedro Nuno e fala em 'folclore'Ministro da Presidência rejeita dar resposta pública às condições impostas por Pedro Nuno para negociar Orçamento e fala mesmo em 'folclore'. Informação orçamental chega ao Parlamento 'hoje ou amanhã'

Rússia altera as 'linhas vermelhas' com o OcidenteKremlin promete retaliar caso EUA e Reino Unido autorizem Kiev a usar armas de longo alcance para atacar a Rússia. Mas Dmitry Peskov refreia: 'também não podemos exagerar'.

Semáforos laranja e linhas vermelhas para o PSDO candidato do PSD a comissário europeu ainda não foi anunciado e já leva com um semáforo intermitente. Afinal, a fasquia de sugestões de Luís Montenegro é mais relevante do que a de Marcelo.

