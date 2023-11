Linha SNS 24 adjudicada a empresa que impugnou concurso de 51 milhões

Gestão do SNS 24 adjudicada à MEO depois desta ter impugnado o concurso. Cobra menos dois cêntimos por chamada do que a NOS. O Ministério da Saúde vai adjudicar à MEO a exploração do SNS 24 por 51 milhões de euros. Isto depois desta operadora ter pedido a impugnação do concurso, ter concorrido apresentando a sua proposta no dia seguinte ao pedido de impugnação e, logo de seguida, ter retirado o mesmo pedido do Tribunal Administrativo.

De fora ficou a NOS, com uma proposta que contemplava um valor de apenas dois cêntimos mais alto no preço unitário em cada contacto telefónico. O critério de adjudicação deste contrato era apenas um: o preç





🏆 4. itwitting » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

MEO vai explorar o SNS 24 por 51 milhões de eurosO Ministério da Saúde vai adjudicar à MEO a exploração do SNS 24 por 51 milhões de euros. A NOS fica de fora com uma proposta ligeiramente mais alta no preço unitário.

Fonte: SolOnline - 🏆 4. / 86,24 Consulte Mais informação »

Costa defende 'comando' do SNS e faz ode às contas certas: 'Não é uma gestão cega'Na Comissão Nacional do PS, Costa prometeu esforços para que reforma do SNS seja 'sentida', elogiou Guterres demorou-se nos elogios às contas certas. Pelo meio, um ataque cerrado à direita.

Fonte: observadorpt - 🏆 4. / 86,24 Consulte Mais informação »

Má gestão e suborçamentação deixam SNS à beira da ruturaNovembro poderá ser o pior mês dos últimos 44 anos no SNS caso não exista um acordo com médicos. Os sindicatos voltam a reunir hoje com o Governo. Mas, afinal, como chegámos até aqui?

Fonte: ECO_PT - 🏆 4. / 86,24 Consulte Mais informação »

“É mais importante pôr de pé gestão” do SNS do que acordo com médicosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 4. / 86,24 Consulte Mais informação »

“É mais importante pôr de pé gestão” do SNS, diz MarceloPresidente espera que 'haja um acordo'com médicos, para 'serenar o ambiente e, sobretudo, serenar os portugueses, mas atenção, é mais importante ainda pôr de pé a máquina de gestão do SNS'.

Fonte: ECO_PT - 🏆 4. / 86,24 Consulte Mais informação »

Marcelo: 'É mais importante pôr de pé gestão do SNS' do que acordo com médicosMarcelo Rebelo de Sousa chamou a atenção para que haja 'um acordo, quando mais depressa, melhor, para serenar o ambiente e, sobretudo, serenar os portugueses'.

Fonte: dntwit - 🏆 4. / 86,24 Consulte Mais informação »