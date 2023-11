Liga surpreendida com proposta da FPF para gerir árbitros

A Liga foi surpreendida pela apresentação feita pela FPF de uma proposta de modelo para a entidade externa que deverá gerir os árbitros e resolveu convocar os clubes. SAD ignora aviso de Amorim para segurar Geny Catamo Técnico validou qualidade do jogador a tempo de o Sporting adquirir 75% do passe por um valor mais barato. Negócio até pode acabar no tribunal. Conselho de Arbitragem avançou sozinho com proposta para criar entidade externa para gerir os árbitros já na próxima época.

Exército de Libertação Nacional da Colômbia anuncia que vai libertar o pai do futebolista Luis Díaz nas próximas horas. Chegou a Lisboa ao final da manhã e à noite voltou à Arábia Saudita. Treinador joga esta sexta-feira a liderança da Liga saudita frente ao Al Fateh. Golos marcados no triunfo sob o Farense arrebitam Gyokeres

FPF conhece proposta de gestão da arbitragem no futebol profissionalProjeto é da responsabilidade do atual Conselho de Arbitragem, está em consulta pública e aberto a contributos para futura discussão.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

FPF conhece proposta de gestão da arbitragem no futebol profissionalA entidade externa para gestão da arbitragem das competições profissionais de futebol foi apresentada à Direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou o organismo em comunicado.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

Taça da Liga. Sporting - FarenseAcompanhe ao minuto a partida em rr.pt.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

Raków, adversário do Sporting na Liga Europa, apurado para oitavos da TaçaO Raków, adversário do Sporting na Liga Europa de futebol, qualificou-se hoje para os oitavos de final da Taça da Polónia ao vencer em casa do LKS Lodz, por 2-0, após prolongamento.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

Sporting vence Farense e fica a um passo da 'final four' da Taça da LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

Hat-trick de Gyokeres encaminha leão para a final four da Taça da LigaRecorde os melhores momentos da partida e veja os golos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »